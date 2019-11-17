Киев криминальный: полиция сообщила детали ночного взрыва в общежитии на Троещине, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n129538-policiya-soobschila-detali-nochnogo-vzryva-v-obschejitii-na-troeschine-foto-video.html

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Полиция Киева сообщила детали ночного взрыва в общежитии на Троещине. Происшествие произошло поздно вечером 16 ноября в Деснянском районе Киева, погибли два человека.

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Столичная полиция выезжала на сообщение о взрыве, который произошел в общежитии на улице Карла Маркса.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в комнате, скорее всего, взорвалась граната, а личности погибших установлены. Эти люди приехали в Киев работать: один охранником, а другой — на строительстве.

Полиция откроет уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале ноября в Киеве произошел другой взрыв: взорвали автомобиль бизнесмена на житомирской трассе вблизи поворота к селу Чайки. Тогда погиб охранник бизнесмена.