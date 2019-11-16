Милованов признался, что курил марихуану, фото — "Главком"

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Ракурс

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что курил марихуану. По его словам, это произошло в США, когда он писал диссертацию.

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Такие признания прозвучали от Милованова в интервью телеканалу «Прямой». В Украине же министр наркотики не употреблял.

В Украине я марихуану не курил, хотя это и не сложно в школе или в университете. А вот в аспирантуре на докторской в ​​США… Все американцы курят ее, а докторанты — курят марихуану нон-стоп. И там мне дали. Но только в то время, когда мне нужно было придумать диссертацию, — сказал Милованов.

Милованов признался, что курение марихуаны его не впечатлило.

Оно как-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю — что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака. Может, я реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью, — рассказал Милованов.

Напомним, в президентской фракции «Слуга народа» готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Предыдущую инициативу по легализации каннабиса заблокировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.