Милованов: Марихуана? Курил в США, не впечатлило (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129537-milovanov-marihuana-kuril-v-ssha-ne-vpechatlilo-video.htmlРакурс
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что курил марихуану. По его словам, это произошло в США, когда он писал диссертацию.
Такие признания прозвучали от Милованова в интервью телеканалу «Прямой». В Украине же министр наркотики не употреблял.
В Украине я марихуану не курил, хотя это и не сложно в школе или в университете. А вот в аспирантуре на докторской в США… Все американцы курят ее, а докторанты — курят марихуану нон-стоп. И там мне дали. Но только в то время, когда мне нужно было придумать диссертацию, — сказал Милованов.
Милованов признался, что курение марихуаны его не впечатлило.
Оно как-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю — что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака. Может, я реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью, — рассказал Милованов.
Напомним, в президентской фракции «Слуга народа» готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Предыдущую инициативу по легализации каннабиса заблокировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.