Милованов: Марихуана? Курив у США, не вразило (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129537-mylovanov-maryhuana-kuryv-u-ssha-ne-vrazylo-video.htmlРакурс
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що курив марихуану. За його словами, це сталося у США, коли він писав дисертацію.
Такі зізнання пролунали від Милованова в інтерв’ю телеканалу «Прямий». В Україні ж міністр наркотики не вживав.
В Україні я марихуану не курив, хоча це і не складно в школі чи в університеті. А от в аспірантурі на докторській у США… Всі американці курять її, а докторанти — курять марихуану нон-стоп. І там мені дали. Але тільки на той час, коли мені потрібно було придумати дисертацію, — сказав Милованов.
Милованов зізнався, що куріння марихуани його не вразило.
Воно якось не йде мені. Може, я неправильно якось курю — що курив, що не курив. Може, вони мене обманювали, просто мені насипали тютюну. Може, я реагую по-іншому. Я навіть кави не п’ю, хоча всі вчені сидять на каві. Я тільки чай п’ю, — розповів Милованов.
Нагадаємо, у президентській фракції «Слуга народу» готують законопроект щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Політики впевнені, що це питання потребує більш детального обговорення. Попередню ініціативу щодо легалізації канабісу заблокував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.