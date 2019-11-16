Милованов зізнався, що курив марихуану, фото — "Главком"

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Ракурс

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що курив марихуану. За його словами, це сталося у США, коли він писав дисертацію.

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Такі зізнання пролунали від Милованова в інтерв’ю телеканалу «Прямий». В Україні ж міністр наркотики не вживав.

В Україні я марихуану не курив, хоча це і не складно в школі чи в університеті. А от в аспірантурі на докторській у США… Всі американці курять її, а докторанти — курять марихуану нон-стоп. І там мені дали. Але тільки на той час, коли мені потрібно було придумати дисертацію, — сказав Милованов.

Милованов зізнався, що куріння марихуани його не вразило.

Воно якось не йде мені. Може, я неправильно якось курю — що курив, що не курив. Може, вони мене обманювали, просто мені насипали тютюну. Може, я реагую по-іншому. Я навіть кави не п’ю, хоча всі вчені сидять на каві. Я тільки чай п’ю, — розповів Милованов.

Нагадаємо, у президентській фракції «Слуга народу» готують законопроект щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Політики впевнені, що це питання потребує більш детального обговорення. Попередню ініціативу щодо легалізації канабісу заблокував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.