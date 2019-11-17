Київ кримінальний: поліція повідомила деталі нічного вибуху у гуртожитку на Троєщині, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n129538-policiya-povidomyla-detali-nichnogo-vybuhu-u-gurtojytku-na-troieschyni-foto-video.html

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Поліція Києва повідомила деталі нічного вибуху у гуртожитку на Троєщині. Подія сталася пізно увечері 16 листопада у Деснянському районі Києва, загинули дві людини.

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Столична поліція виїжджала на повідомлення про вибух, який стався у гуртожитку на вулиці Карла Маркса.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко розповів, що у кімнаті, найімовірніше, вибухнула граната, а особи загиблих встановлені. Люди приїхали до Києва працювати: один охоронцем, а інший — на будівництві.

Поліція відкриє кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку листопада у Києві стався інший вибух: підірвали автомобіль бізнесмена на житомирській трасі поблизу повороту до села Чайки. Тоді загинув охоронець бізнесмена.