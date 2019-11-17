Санта знову прилетів: в Канаді стартували різдвяні паради, фото — CBC

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У Канаді стартували різдвяні паради. Тисячі жителів Оттави взяли в суботу участь у параді Санта Клауса, який в середині листопада прибув до столиці Канади напередодні католицького Різдва і Нового року з особливою місією.

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Зимовий чарівник просив допомогти йому зібрати подарунки до свята всім дітям з малозабезпечених сімей, повідомляє CBC.

Парад пройшов по одній з центральних вулиць Оттави. Очолили процесію прикрашені новорічними гірляндами пожежні машини з включеними проблисковими маячками. Потім пройшли парадні колони пожежних, поліцейських і рятувальників, барабанщики і волинщики, проїхали платформи з різними зимовими інсталяціями, ростовими фігурами героїв мультфільмів і танцмайданчик. За ними на чарівних санях, запряжених північними оленями, їхав Санта Клаус.

Ельфи роздавали дітям і дорослим цукерки та інші солодощі, але також просили їх допомогти їм підготуватися до майбутніх свят.

Не секрет, що у Санти дуже багато справ зараз, тому ми просимо мешканців Оттави допомогти йому з подарунками для малозабезпечених сімей. Ви можете подарувати їм іграшки або книжки, або пожертвувати невелику суму грошей, і ми самі купимо їм подарунки, — розповів один з таких ельфів.

В його руках був великий червоний шкарпеток, в який бажаючі складали іграшки, розмальовки, олівці, книжки та інші речі в подарунок дітям. Гроші збирали пожежні-волонтери, які в цей день допомагали ельфам в їхній роботі.

Незважаючи на те, що одна з центральних вулиць Оттави через параду Санта-Клауса була перекрита на кілька годин, ніхто з автомобілістів не висловлював невдоволення з приводу невеликих заторів, які утворилися в середмісті канадської столиці.