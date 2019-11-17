«Барселона» домовляється з Мессі про продовження контракту, фото — CBS

https://racurs.ua/ua/n129540-barselona-domovlyaietsya-z-messi-pro-prodovjennya-kontraktu.html

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Спортивний директор іспанської «Барселони» Ерік Абідаль підтвердив, що каталонський клуб веде переговори з Ліонелем Мессі про продовження контракту.

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Попередній контракт із зірковим арегнтинським нападником клуб підписав у листопаді 2017 року і він був розрахований до 2021 року. У тій угоді прописані 700 млн євро відступних, якщо Мессі захоче перейти до іншої команди.

Клуб вже обговорює це. Не знаю, чи скоро у нас з’являться якісь новини, оскільки рішення залишиться за гравцем і його оточенням, але я сподіваюся, що для клубу угоду закриють якомога швидше, — повідомив Абідаль виданню Mundo Deportivo.

Раніше й Мессі розвіяв чутки про те, що має намір залишити «Барселону» після закінчення сезону. Нова угода «Барселони» з Мессі буде розрахована як мінімум до 2022 року. В ідеалі каталонці мають намір продовжити співпрацю з Ліонелем на 10 років. При цьому умови контракту будуть стосуватися не тільки виступів Мессі в якості гравця, але й майбутнього працевлаштування аргентинця в структурі клубу.

Мессі грав тільки за «блаугранас» протягом усієї професійної кар'єри — з 13 років. Він забив за клуб більше 600 голів у майже 700 матчах у всіх турнірах.

Початок цього сезону Ліонель пропустив через травму. Наразі на його рахунку 11 поєдинків у всіх турнірах, дев’ять забитих голів та п’ять результативних передач.

Нещодавно головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав Мессі для підготовки до матчів проти Бразилії та Уругваю. Нападник «Барселони» відбув тримісячну дискваліфікацію.

У «Барсі» заявляли раніше, що Мессі гратиме за клуб до 45 років.