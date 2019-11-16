Возвращение кораблей: Украина направила буксиры за захваченными россиянами судами, фото — ЗН

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Ракурс

Украина сегодня отправила буксиры за захваченными россиянами год назад в Керченском проливе судами.

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За малыми бронированными артиллерийскими катерами ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» и буксиром «Яны Капу» вышли три буксира. Ожидается, что сегодня ночью их вернут украинской стороне, сообщает «Думская».

Спецсудна, которые доставят захваченные россиянами корабли вышли из портов Южный, Черноморск и Одесса. Речь идет о поисково-спасательном судне «Сапфир», буксирах «Титан» и «Гайдамаки». Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

Встреча якобы состоится в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от мыса Тарханкут. Украинской стороне неизвестно, в каком состоянии находятся захваченные россиянами корабли.

«Ракурс» сообщал, что россияне начали готовить передачу кораблей. Во время захвата катер «Бердянск» получил повреждения, а буксир «Яны Капу» пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

Украинские официальные лица сомневались в том, что россияне передадут корабли со следами повреждений. Неизвестно и то, вернут ли агрессоры личное оружие украинских моряков, рации и документацию.

РФ должна была отдать Киеву захваченные суда еще в мае, когда ее обязал это сделать Международный трибунал ООН по морскому праву. Хотя россияне вернули арестованных моряков во время сентябрьского обмена, суда оставались в оккупированном Крыму.

Информация о возвращении кораблей совпала с объявлением даты проведения «нормандского саммита».