Повернення кораблів: Україна надіслала буксири за захопленими росіянами суднами, фото — ЗН

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Ракурс

Україна сьогодні надіслала буксири за захопленими росіянами рік тому у Керченській протоці суднами.

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За малими броньованими артилерійськими катерами ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь» і буксиром «Яни Капу» вийшли три буксири. Очікується, що сьогодні вночі їх повернуть українській стороні, повідомляє «Думська».

Спецсудна, які доправлять захоплені росіянами кораблі, вийшли з портів Південний, Чорноморськ і Одеса. Йдеться про пошуково-рятувальне судно «Сапфір», буксири «Титан» і «Гайдамаки». Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі.

Зустріч нібито відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, неподалік від мису Тарханкут. Українській стороні невідомо, у якому стані знаходяться захоплені росіянами судна.

«Ракурс» повідомляв, що росіяни почали готувати передачу кораблів. Під час захоплення катер «Бердянськ» отримав пошкодження, а буксир «Яни Капу» постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем. Українські офіційні особи сумнівалися в тому, що росіяни передадуть судно зі слідами ушкоджень після обстрілів річної давнини. Невідомо й те, чи повернуть агресори особисту зброю українських моряків, рації та документацію.

РФ повинна була віддати Києву захоплені судна ще у травні, коли її зобов’язав це зробити Міжнародний трибунал ООН з морського права. Хоча росіяни повернули арештованих моряків під час вересневого обміну, судна залишалися в окупованому Криму.

Інформація про повернення кораблів збіглася із оголошенням дати проведення «нормандського саміту».