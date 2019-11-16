Керченський напад: Росія заявила про умови повернення захоплених українських суден, фото — "Громадське"

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У МЗС РФ не пов’язують передачу Україні затриманих в результаті нападу в Керченській протоці кораблів з майбутнім самітом в «нормандському форматі».

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Водночас у заяві МЗС РФ йдеться про вимогу надання «гарантій збереження кораблів як речових доказів».

У російському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що пропозиція повернути три кораблі Києву «не втратила актуальність» і РФ «може зробити це в будь-який момент».

Учора газета «Коммерсант» з посиланням на інформовані джерела повідомила, що «прийнято принципове рішення повернути ці судна», і що сторони узгоджують дату і точний час передачі цих кораблів. Видання зазначало, що «проблемне питання має бути врегульоване до саміту в „нормандському форматі“, який запланований на 9 грудня».

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські прикордонники та ФСБ захопили в районі Керченської протоки український буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також екіпажі суден. Моряки були заарештовані і доставлені в СІЗО Москви. Рік тому влада РФ заявили, що українські кораблі нібито порушили територіальні води Росії і увійшли в закриту акваторію. Крім того, Україна буцімто не подала заявку на проходження Керченської протоки. Київ звинувачення спростовує і, в свою чергу, звинувачує Росію у відкритій агресії.

Нещодавно російські адвокати пояснювали зволікання РФ поганим технічним станом обстріляних суден.

24 травня суд ООН зобов’язав Росію звільнити 24-х українських моряків. Москва відмовилася виконувати рішення. У вересні їх обміняли на затриманих в Україні російських терористів, військових та пропагандистів.