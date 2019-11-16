Керченское нападение: Россия заявила об условиях возвращения захваченных украинских судов, фото — "Громадське"

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В МИД РФ не связывают передачу Украине задержанных в результате нападения в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

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В то же время в заявлении МИД РФ говорится о требовании предоставления «гарантий сохранения кораблей как вещественных доказательств».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что предложение вернуть три корабля Киеву «не потеряло актуальность» и РФ «может сделать это в любой момент».

Вчера газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщила, что «принято принципиальное решение вернуть эти суда», и стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей. Издание отмечало, что «проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в „нормандском формате“, который запланирован на 9 декабря».

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники и ФСБ захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Год назад власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Киев обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

Недавно российские адвокаты объясняли промедление РФ плохим техническим состоянием обстрелянных судов.

24 мая суд ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение. В сентябре их обменяли на задержанных в Украине российских террористов, военных и пропагандистов.