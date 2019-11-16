Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 17 ноября ожидается прохладная, синоптики обещают солнце.

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В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночью ожидаются заморозки до 1° мороза. Температура воздуха ночью прогнозируется от 1° тепла до 8° выше нуля в Одесской области и в Карпатах. Днем ожидается 8−13° тепла по Цельсию, в Карпатах до 17° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Киеве 17 ноября прогнозируется солнечная. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, а днем 9−11° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−10° выше нуля по Цельсию, днем 11−13° тепла.

В Одессе в воскресенье будет светить солнце. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем солнце нагреет воздух до 11−13° тепла.

В Днепре завтра ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха прогреется 1−3° тепла, а днем ожидается 9−11° выше нуля.

В Харькове в завтрашний выходной синоптики спрогнозировали солнечную, но прохладную погоду. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 8−10° выше нуля.

В Карпатах 17 ноября будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха ночью 4−8° тепла, днем 11−17° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 16 ноября будет преимущественно солнечной, но все же местами будет облачно. Ожидалось, что дневные температуры сохранятся достаточно высокими для этого времени года.