Закон об обличителях коррупции официально опубликовали. Фото: Шанс

https://racurs.ua/n129524-zakon-ob-oblichitelyah-korrupcii-opublikovali-v-golose-ukrainy.html

Ракурс

Закон об обличителях коррупции 16 ноября официально опубликовали в парламентской газете «Голос Украины».

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Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Изменения в законодательстве предоставляют право на вознаграждение обличителям, которые сообщили о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Суд определит размер вознаграждения в пределах 10% от денежного размера коррупционного преступления. Об этом сообщается в тексте законопроекта, который опубликован на сайте ВРУ.

Также закон предусматривает защиту обличителей коррупции, определяет их правовой статус. Ими называются лица, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Кроме того, устанавливает механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными. Сообщения о коррупционных преступлениях можно будет подавать анонимно.

Напомним, 17 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции», которым предлагалось дополнить закон «О предотвращении коррупции» статьей «Вознаграждение обличителю». Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал этот закон.