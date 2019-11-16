Закон про викривачів корупції офіційно опублікували. Фото: Шанс

https://racurs.ua/ua/n129524-zakon-pro-vykryvachiv-korupciyi-opublikuvaly-v-golosi-ukrayiny.html

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Закон про викривачів корупції 16 листопада офіційно опублікували у парламентській газеті «Голос України».

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Документ набуде чинності з 1 січня 2020 року. Зміни в законодавстві надають право на винагороду викривачам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір якого у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Суд визначить розмір винагороди у межах 10% від грошового розміру корупційного злочину. Про це повідомляється в тексті законопроекту, який опублікований на сайті ВРУ.

Також закон передбачає захист викривачів корупції, визначає їхній правовий статус. Ними називаються особи, які повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Крім того, встановлює механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них.

Закон звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими. Повідомлення про корупційні злочини можна буде подавати анонімно.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроект № 1010 «Про внесення змін до закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції», котрим пропонувалося доповнити закон «Про запобігання корупції» статтею «Винагорода викривачу». Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав цей закон.