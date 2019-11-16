Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n129523-makron-hoche-zrobyty-ievrosouz-bilsh-nezalejnym-vid-nato.html

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Еммануель Макрон, президент Франції, ініціює зміни до договору про Європейський Союз для того, щоб зробити ЄС більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

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Французький лідер вимагає внести уточнення в п. 7 ст. 42 договору про те, що країни-члени ЄС повинні надати допомогу будь-якому члену спільноти. Макрон наполягає, що варто значно змінити деякі формулювання. Про це повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на джерела в Брюсселі.

Політик вважає, що зміни в договорі допоможуть краще захистити країни Євросоюзу, які не є членами НАТО. Це — Швеція, Фінляндія, Австрія, Кіпр, Мальта та Ірландія. У тому разі, якщо Альянс не зможе активувати колективну оборону, ЄС буде в змозі самостійно забезпечити безпеку.

Раніше глава Франції заявляв, що всередині НАТО повністю зникла координація й Північноатлантичний альянс перебуває в стані «смерті мозку». Макрон наголошував, що Європейському Союзу необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Франції Еммануель Макрон та РФ Володимир Путін провели чергову телефонну розмову, яка стосувалася підготовки до саміту у форматі «нормандської четвірки». Єлисейський палац повідомив, що сторони «звернулися до теми підготовки до наступного саміту в «нормандському форматі» і вважають, що у цьому питанні треба виконувати рішення тристоронньої контактної групи щодо імплементації мінських угод.