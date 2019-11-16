Потяг на смерть збив дівчину-боксера зі збірної України. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/ua/n129522-pid-kyievom-potyag-na-smert-zbyv-pryzerku-chempionatu-ievropy-z-boksu-foto.html

Ракурс

Надзвичайна подія сталася у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Києва.

Loading...

У ніч на 15 листопада під колеса потяга потрапила 18-річна дівчина. Виявилося, що загибла — спортсменка з молодіжної збірної України з боксу та призерка чемпіонату Європи Аміна Булах. Вона померла на місці від отриманих травм. Про це 16 листопада повідомила спільнота dtp.kiev.ua.

Раніше у прес-службі поліції повідомили, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що 18-річна загибла мешканка села Тарасівка пізно ввечері вийшла з аптеки та попрямувала додому через залізничний переїзд. Спортсменка перебувала у навушниках, тому й не почула сигналу потяга, який рухався з Києва у бік Фастова.

Правоохоронці відкрили за фактом трагедії кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Через деякий час в соціальних мережах підтвердили особу загиблої. Прощання зі спортсменкою пройде сьогодні в місті Кропивницький.

Нагадаємо, ​у вересні в Запорізькій області електричка на смерть збила трьох людей. Інцидент стався в районі села Павлівське Вільнянського району області.