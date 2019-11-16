Поезд насмерть сбил девушку-боксера из сборной Украины. Фото: mi100.info

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Ракурс

ЧП произошло в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киева.

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В ночь на 15 ноября под колеса поезда попала 18-летняя девушка. Оказалось, что погибшая — спортсменка из молодежной сборной Украины по боксу и призер чемпионата Европы Амина Булах. Она скончалась на месте от полученных травм. Об этом 16 ноября сообщило сообщество dtp.kiev.ua.

Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Спортсменка находилась в наушниках, поэтому не услышала сигнала поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова.

Правоохранители открыли по факту трагедии уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Через некоторое время в социальных сетях подтвердили личность погибшей. Прощание со спортсменкой пройдет сегодня в городе Кропивницкий.

Напомним, в сентябре в Запорожской области электричка насмерть сбила три человека. Инцидент произошел в районе села Павловское Вольнянского района области.