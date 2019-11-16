Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/n129523-makron-hochet-sdelat-evrosouz-bolee-nezavisimym-ot-nato.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, инициирует изменения в договор о Европейском Союзе для того, чтобы сделать ЕС более независимым от НАТО в вопросах обороны.

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Французский лидер требует внести уточнение в п. 7 ст. 42 договора о том, что страны-члены ЕС должны оказать помощь любому члену сообщества. Макрон настаивает, что стоит значительно изменить некоторые формулировки. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

Политик считает, что изменения в договоре помогут лучше защитить страны Евросоюза, которые не являются членами НАТО. Это — Швеция, Финляндия, Австрия, Кипр, Мальта и Ирландия. В том случае, если Альянс не сможет активировать коллективную оборону ЕС будет в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность.

Ранее глава Франции заявлял, что внутри НАТО полностью исчезла координация и Североатлантический альянс находится в состоянии «смерти мозга». Макрон отмечал, что Европейскому Союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Напомним, 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон и РФ Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который касался подготовки к саммиту в формате «нормандской четверки». Елисейский дворец сообщил, что стороны «обратились к теме подготовки к следующему саммиту в «нормандском формате» и считают, что в этом вопросе надо выполнять решения трехсторонней контактной группы по имплементации минских соглашений.