Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 17 листопада очікується прохолодна, синоптики обіцяють сонце.

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У Харківській, Донецькій та Луганській областях вночі очікуються заморозки до 1° морозу. Температура повітря вночі прогнозується від 1° тепла до 8° вище нуля в Одеській області та в Карпатах. Вдень очікується 8−13° тепла за Цельсієм, в Карпатах до 17° вище нуля. Вітер очікується південно-східний 5−10 м/с.

Погода в Києві 17 листопада прогнозується сонячна. Температура повітря вночі 5−7° тепла, а вдень 9−11° вище нуля.

У Львові найближчої доби без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° вище нуля за Цельсієм, вдень 11−13° тепла.

В Одесі в неділю світитиме сонце. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень сонце нагріє повітря до 11−13° тепла.

У Дніпрі завтра очікується сонячна погода. Вночі температура повітря прогріється 1−3° тепла, а вдень очікується 9−11° вище нуля.

У Харкові у завтрашній вихідний синоптики спрогнозували сонячну, але прохолодну погоду. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

У Карпатах 17 листопада буде сонячно й відносно тепло. Температура повітря вночі 4−8° тепла, вдень 11−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікується впродовж доби.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 16 листопада буде переважно сонячною, але все ж подекуди буде хмарно. Очікувалося, що денні температури збережуться достатньо високими для цієї пори року.