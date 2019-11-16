Авария в России: военный дрон упал во двор многоквартирного дома в Рязанской области, фото — Ya62.ru.

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Беспилотный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области.

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Об аварии военного дрона заявил следователь по особо важным делам Московского межрайонного следственного управления на транспорте Сергей Бубен, сообщает Ya62.ru.

Экспериментальный образец упал во время испытательного полета. Произошел отказ техники. По словам Бубона, проблемы в беспилотника начались еще до посадки, но погодные условия на катастрофу не повлияли.

Беспилотник упал примерно в 70 м от многоквартирного жилого дома. Чудом обошлось без пострадавших.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг.

На российском авиасалоне МАКС-2019 генконструктор компании «Кронштадт» хвастался тем, что беспилотник «Орион» находится на финальной стадии испытаний, и «Минобороны России получит один такой комплекс до конца года».