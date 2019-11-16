Председателя "Укрэксимбанка" задержала СБУ, фото — "Деловая столица"

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Ракурс

Председателя правления Экспортно-импортного банка Украины Александра Гриценко задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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В спецслужбе отреагировали на информацию о похищении 16 ноября руководителя одного из ведущих банков Украины. Как оказалось, задержание председателя правления АО «Укрэксимбанк» происходило по поручению Генеральной прокуратуры Украины, которая расследует уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В пресс-службе СБУ сообщили, что Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками окружения Виктора Януковича. Он якобы «злоупотреблял своим служебным положением и вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов».

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Гриценко возглавил «Укрэксимбанк» в августе 2014 года.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине прогремело другое дело банкиров: речь идет о якобы хищении стабилизационного кредита НБУ, предоставленного банку VAB. Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать задержанного несколько дней назад председателя правления «Райффайзен банка Аваль» Александра Писарука, которого подозревают в причастности к завладению средствами на сумму 1,2 млрд грн.