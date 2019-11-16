Руководителя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко похитили в Киеве — СМИ, фото —

https://racurs.ua/n129527-rukovoditelya-ukreksimbanka-pohitili-v-kieve-smi.html

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СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя одной из крупнейших финансовых учреждений страны — «Укрэксимбанка» — Александра Гриценко.

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Родственники банкира рассказали, что мужчину забрали в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял, сообщили «5 канал» и «Прямой».

Похитители Гриценко исчезли в неизвестном направлении. Официально полиция Киева пока не подтвердила факт этого преступление.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

44-летний Гриценко возглавил государственный Украинский экспортно-импортный банк в августе 2014 года. Его представила коллективу банка глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял «Укрэксимбанк» с начала 2013 года.

С июня 2007 года по февраль 2013 года Гриценко работал в Лондоне вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standart Bank PLC.

С февраля 2013 года до июля 2014 он работал ассоциированным директором, членом комитета по управлению активами Banque Havilland S.A.