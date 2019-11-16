Керівника «Укрексімбанку» Олександра Гриценка викрали у Києві — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n129527-kerivnyka-ukreksmibanku-vykraly-u-kyievi-zmi.html

Ракурс

ЗМІ повідомили про викрадення у Києві голови однієї з найбільших фінансових установ країни — «Укрексімбанку» — Олександра Гриценка.

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Родичі банкіра розповіли, що чоловіка забрали у чорний автобус на очах у дитини, з якою він гуляв, повідомили «5 канал» та «Прямий».

Викрадачі Гриценка зникли в невідомому напрямку. Офіційно поліція Києва наразі не підтвердила цей злочин.

Родина вже звернулася до правоохоронних органів.

44-річний Гриценко очолив державний Український експортно-імпортний банк в серпні 2014 році. Його представила колективу банку глава НБУ Валерія Гонтарева. Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював «Укрексімбанк» з початку 2013 року.

З червня 2007 року по лютий 2013 року Гриценко працював в Лондоні віце-президентом департаменту ринку капіталів в країнах Східної Європи, Близького Сходу і Африки Standart Bank PLC.

З лютого 2013 року по липень 2014 року він працював асоційованим директором, членом комітету з управління активами Banque Havilland S.A.