Украинский скандал в США: Байден и Порошенко не говорили о Burisma, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n129528-bayden-i-poroshenko-ne-govorili-o-burisma-eks-chinovnik-ap.html

Ракурс

Экс-вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден и пятый президент Украины Петр Порошенко никогда не говорили о газодобывающей корпорации Buirisma.

Loading...

Джо Байден никогда не упоминал о компании в разговорах с Порошенко, — сообщил «Сегодня» бывший заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Дипломат заявил, что Баден и Порошенко общались по телефону и лично, но слово Burisma или имя сына Байдена никогда при этом не упоминалось.

Елисеев отметил, что не ощущал негативного отношения Дональда Трампа в Украину. Наоборот — в 2016—2018 годах Украине удалось подписать несколько соглашений и получить военную помощь от США.

Напомним, что сейчас в США продолжается скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Владимира Зеленского. Он положил начало расследованию, которое может привести к импичменту Трампа.

Трамп во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США якобы непосредственно связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.

В Конгрессе начались первые открытые слушания по процедуре импичмента. Перед конгрессменами свидетельствовали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор, заместитель государственного секретаря Джордж Кент. В показаниях Тейлор и Кент дали ответа на вопрос о давлении на украинских политиков. Вчера выступала бывший посол США в Киеве Мари Йованович.