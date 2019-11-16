Український скандал у США: Байден і Порошенко не розмовляли про Burisma, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n129528-bayden-i-poroshenko-ne-rozmovlyaly-pro-burisma-eks-chynovnyk-ap.html

Ракурс

Екс-віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден та п’ятий президент України Петро Порошенко ніколи не розмовляли про газодобувну корпорацію Buirisma.

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Джо Байден ніколи не згадував про компанію у розмовах із Порошенком, — повідомив «Сегодня» колишній заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Дипломат заявив, що Баден та Порошенко спілкувалися по телефону та особисто, але слово Burisma чи ім’я сина Байдена ніколи при цьому не згадувалося.

Елісеєв відзначив, що не відчував негативного ставлення Дональда Трампа до України. Навпаки — у 2016−2018 роках Україні вдалося підписати декілька угод та отримати військову допомогу від США.

Нагадаємо, що нині в США триває скандал навколо телефонної розмови Трампа і Володимира Зеленського. Він поклав початок розслідуванню, яке може призвести до імпічмента Трампа.

Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.

У Конгресі розпочалися перші відкриті слухання щодо процедури імпічменту. Перед конгресменами свідчили очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор, заступник державного секретаря Джордж Кент. У свідченнях Тейлор та Кент дали відповіді на запитання про тиск на українських політиків.

Учора виступала колишній посол США у Києві Марі Йованович.