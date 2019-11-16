Голову "Укрексімбанку" затримала СБУ, фото — "Деловая столица"

https://racurs.ua/ua/n129529-golovu-ukreksimbanku-zatrymala-sbu-za-podacheu-genprokuratury.html

Ракурс

Голову правління Експортно-імпортного банку України Олександра Гриценка затримали співробітники Служби безпеки України.

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У спецслужбі відреагували на інформацію про викрадення 16 листопада керівника одного із провідних банків України. Як виявилося, затримання голови правління АТ «Укрексімбанк» відбувалося за дорученням Генеральної прокуратури України, яка розслідує кримінальне провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

У прес-службі СБУ повідомили, що Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Нібито, «зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів».

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами.

Гриценко очолив «Укрексімбанк» у серпні 2014 року.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні прогриміла інша справа банкірів: йдеться про буцімто розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ, наданого банку VAB. Вищий антикорупційний суд відмовився арештовувати затриманого кілька днів тому голову правління «Райффайзен банку Аваль» Олександра Писарука, котрого підозрюють у причетності до заволодіння коштами на суму 1,2 млрд грн.