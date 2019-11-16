Аварія у Росії: військовий дрон упав у двір багатоквартирного будинку в Рязанській області, фото — Ya62.ru.

https://racurs.ua/ua/n129530-rosiyskyy-viyskovyy-dron-upav-u-dvir-bagatokvartyrnogo-budynku-v-ryazanskiy-oblasti-foto.html

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Безпілотний авіаційний комплекс «Оріон» зазнав аварії поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Листвянка Рязанської області.

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Про аварію військового дрона заявив слідчий з особливо важливих справ Московського міжрайонного слідчого управління на транспорті Сергій Бубон, повідомляє Ya62.ru.

Експериментальний зразок впав під час випробувального польоту. Сталася відмова техніки. За словами Бубона, проблеми у безпілотника почалися ще до посадки, але погодні умови на катастрофу не вплинули.

Безпілотник впав приблизно за 70 м від багатоквартирного житлового будинку. Дивом обійшлося без постраждалих.

«Оріон» — середньовисотний безпілотний комплекс великої тривалості польоту, максимальна злітна маса якого становить 1 т, а максимальна маса корисного навантаження — 200 кг.

На російському авіасалоні МАКС-2019 генконструктор компанії «Кронштадт» хвалився тим, що безпілотник «Оріон» перебуває на фінальній стадії випробувань, й «Міноборони Росії отримає один такий комплекс до кінця року».