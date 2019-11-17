Керченское нападение: после возвращения кораблей Россия обязана закрыть дела против моряков, фото — канал ATR

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Адвокат украинских моряков Николай Полозов будет добиваться прекращения дела после передачи захваченных год назад в Керченском проливе кораблей Киеву.

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Полозов, комментируя буксировку кораблей из оккупированного Крыма, которая сегодня продолжается в Черном море, объяснил, что прекращение преследования моряков предусмотрено в решении Международного трибунала ООН от 25 мая этого года.

После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков, — написал Полозов в Фейсбук.

Адвокат пояснил, что суд вынес приказ о применении обеспечительных мер. Двумя подпунктами этого приказа установлена ​​обязанность Российской Федерации немедленно вернуть Украину два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу», также установлена ​​обязанность РФ немедленно вернуть в Украину членов экипажа.

Другим подпунктом установлено взаимную обязанность Украины и России воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продолжить спор. В начале сентября военнопленным украинским морякам изменили меру пресечения и они смогли вернуться в Украину. Требование освободить корабли и моряков РФ выполнила, поскольку сейчас корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» выводят из Керчи.

Что касается третьего пункта, то арбитраж трибунала будет рассматривать в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей. Поэтому рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы группой лиц является нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и усложняет спор, который рассматривает Международный трибунал ООН по морскому праву, — пояснил Полозов.

Напомним, что сегодня утром украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательное судно «Сапфир» прибыли к южному побережью оккупированного Крыма, чтобы забрать задержанные Россией военные корабли. Впоследствии началось транспортирование судов к контролируемым Киевом портам.