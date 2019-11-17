Возвращение кораблей: украинские суда прошли под Керченским мостом, фото — Твиттер Авакова

https://racurs.ua/n129545-vozvraschenie-korabley-ukrainskie-suda-proshli-pod-kerchenskim-mostom-foto-video.html

Ракурс

У берегов аннексированного Крыма началась буксировка захваченных Россией в ноябре 2018 украинских военных кораблей.

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Об этом сообщили очевидцы российскому изданию «Коммерсант», а также корреспондент Reuters. Сначала причал Керченского морского вокзала покинул буксир «Яны Капу».

Впоследствии на буксир взяли катер «Бердянск». РосСМИ пишут, что на его борту заложили пробоину, которую он получил год назад во время атаки россиян. Впоследствии от причала отошел и катер «Никополь».

Морвокзал Керчи при этом окружила полиция. Катера и буксир передали Украине в море, в нейтральных водах.

Впоследствии на одном из местных ресурсов появилось видео, на котором украинские корабли проходят под аркой Керченского моста.

«Ракурс» сообщал, что украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательное судно «Сапфир» утром воскресенья прибыли к южному побережью оккупированного Крыма, чтобы забрать задержанные Россией военные корабли.

Вчера вечером официальный Киев подтвердил, что процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в результате атаки в Керченском проливе, почти завершено. Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак других подробностей о договоренности Москвы и Киева не сообщил.