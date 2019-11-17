Лукашенко пойдет на президентские выборы, не изменив Конституцию Беларуси

Лукашенко пойдет на президентские выборы, не изменив Конституцию, фото — Белта

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Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства, которые состоятся в 2020 году.

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При этом он пообещал не менять Конституцию Беларуси до президентских выборов в 2020 году.

О таких намерениях президент страны объявил после того, как проголосовал на участке во время парламентских выборов, которые сегодня проходят в Беларуси, сообщает Белта.

Кроме этого, Лукашенко сделал и другое важное заявление — о том, что Минск не подпишет дорожные карты об интеграции с РФ, если они будут противоречить Конституции и суверенитету.

В сентябре Лукашенко заявил об отказе от создания с РФ конфедеративного государства, а в октябре признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.

Напомним, что 65-летний Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года. Он пять раз подряд побеждал на президентских выборах. В данный момент Лукашенко находится на посту самый долгий срок среди всех европейских глав государств (кроме монархов).

Сегодня в Беларуси проходят выборы в Палату представителей — нижнюю палату Национального собрания Республики Беларусь. Голосование проходит по мажоритарной системе. На 110 мест в Палате представителей претендуют 513 кандидатов.

В Беларуси более 6,8 млн избирателей. На выборах аккредитовались более 1 тыс. международных наблюдателей. ЦИК планирует подытожить результаты 22 ноября, а первое заседание избранного парламента состоится 6 декабря.

Предыдущие выборы в Палату представителей страны проходили 11 сентября 2016 года. Тогда явка составила 74,68%.