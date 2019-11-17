Лукашенко піде на президентські вибори, не змінивши Конституцію Білорусі

Лукашенко піде на президентські вибори, не змінивши Конституцію, фото — Белта

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Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір знову балотуватися на виборах глави держави, які відбудуться в 2020 році.

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При цьому він пообіцяв не змінювати Конституцію Білорусі до президентських виборів в 2020 році.

Про такі наміри президент країни оголосив після того, як проголосував на дільниці під час парламентських виборів, які сьогодні відбуваються у Білорусі, повідомляє Белта.

Крім цього, Лукашенко зробив й іншу важливу заяву — про те, що Мінськ не підпише дорожні карти щодо інтеграції з РФ, якщо вони будуть суперечити конституції і суверенітету.

У вересні Лукашенко заявив про відмову від створення з РФ конфедеративної держави, а у жовтні визнав війну на Донбасі конфліктом Росії та України.

Нагадаємо, що 65-річний Лукашенко очолює Білорусь із 1994 року. Він п’ять разів поспіль перемагав на президентських виборах. Наразі Лукашенко перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав (крім монархів).

Сьогодні у Білорусі відбуваються вибори в Палату представників — нижню палату Національних зборів Республіки Білорусь. Голосування проходить за мажоритарною системою. На 110 місць у Палаті представників претендують 513 кандидатів.

У Білорусі — понад 6,8 млн виборців. На виборах акредитувалися понад 1 тис. міжнародних спостерігачів. ЦВК планує підсумувати результати 22 листопада, а перше засідання обраного парламенту відбудеться 6 грудня.

Попередні вибори в Палату представників країни відбулося 11 вересня 2016 року. Тоді явка склала 74,68%.