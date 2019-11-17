Україна увійшла у топ-10 країн Європи за рівнем перегляду ТБ, фото — Саратов24

https://racurs.ua/ua/n129543-ukrayina-uviyshla-u-top-10-krayin-ievropy-za-rivnem-pereglyadu-tb.html

Ракурс

Україна увійшла у топ-10 країн Європи за рівнем перегляду телевізійних програм.

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Ресурс The Spectator Index аналізував, скільки часу дивляться телевізор у різних країнах континенту.

Чемпіонами із сидіння біля блакитного екрану стали румуни. Вони проводять біля телевізора понад п’ять годин на добу — 317 хвилин. Трохи менше з телевізором товаришують серби — 313 хвилин.

У першій п’ятірці топ-10 також португальці, угорці та греки. Усі вони проводять біля екранів понад чотири години на день.

Українці в середньому дивляться ТБ 242 хвилини — це трохи інше чотирьох годин на день. Аналогічний результат в громадян РФ, трохи менші показники у французів, іспанців та німців.

Найменше біля телевізора проводять час скандинави. У Швеції та Норвегії ТБ дивляться в середньому 140 і 138 хвилин на день.

На початку листопада «Ракурс» повідомляв, що Freedom House включила Україну до списку «частково вільних країн» у рейтингу «Свобода в мережі-2019». Показники доступу до мережі в Україні з 2018 року не змінилися. Більшість українців мають вільний доступ в Інтернет. Минулоріч Україна також отримала статус «частково вільної».