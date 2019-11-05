Freedom House заявив, що українці частково вільні в інтернеті. Фото: glas.ru

https://racurs.ua/ua/n128997-reytyng-freedom-house-ukrayina-chastkovo-vilna-v-interneti.html

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Freedom House, правозахисна організація, включала Україну до списку «частково вільних країн» у рейтингу «Свобода в мережі-2019».

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Показники доступу до мережі в Україні з 2018 року не змінилися. Більшість українців мають вільний доступ в Інтернет. Минулоріч Україна також отримала статус «частково вільної». Про це повідомляється на сайті організації.

Український ринок інформаційних та комунікаційних технологій досить різноманітний, хоча він постраждав через більш широкі економічні труднощі в країні, кризу після окупації Криму Росією та конфлікт на Донбасі, — зазначають фахівці Freedom House.

Вище за Україну в цьому рейтингу розташувалися «частково вільний» Киргизстан, та цілком «вільні» Вірменія та Грузія. До списку з невільним доступом до інтернету потрапили Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Азербайджан та Узбекистан.

Як відомо, рейтинг організації Freedom House «Свобода в мережі-2019» оцінює свободу доступу до інтернету в 65 країнах, на які припадає 87% користувачів мережі по всьому світу.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом із мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell та «Інтертелеком» підписали меморандум, який забезпечить якісний інтернет по всій території України. Угода передбачає, що оператори розділять радіочастоти та покриють всю країну швидкісним мобільним інтернетом.