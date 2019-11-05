Freedom House заявил, что украинцы частично свободны в интернете. Фото: glas.ru

https://racurs.ua/n128997-reyting-freedom-house-ukraina-chastichno-svobodna-v-internete.html

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Freedom House правозащитная организация, включала Украину в список «частично свободных стран» в рейтинге «Свобода в сети-2019».

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Показатели доступа к сети в Украине с 2018 года не изменились. Большинство украинцев имеют свободный доступ в Интернет. В прошлом году Украина получила статус «частично свободной». Об этом сообщается на сайте организации.

Украинский рынок информационных и коммуникационных технологий весьма разнообразен, хотя он пострадал из-за более широких экономических трудностей в стране, кризиса после оккупации Крыма Россией и конфликта на Донбассе, — отмечают специалисты Freedom House.

Выше Украины в этом рейтинге расположились «частично свободный» Кыргызстан, и вполне «свободные» Армения и Грузия. В список с несвободным доступом в интернет попали Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Как известно, рейтинг организации Freedom House «Свобода в сети-2019» оценивает свободу доступа к интернету в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру.

Напомним, 29 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с мобильными операторами «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком» подписали меморандум, который обеспечит качественный интернет по всей территории Украины. Соглашение предусматривает, что операторы разделят радиочастоты и покроют всю страну скоростным мобильным интернетом.