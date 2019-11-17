Украина вошла в топ-10 стран Европы по уровню просмотра ТВ, фото — Саратов24

https://racurs.ua/n129543-ukraina-voshla-v-top-10-stran-evropy-po-urovnu-prosmotra-tv.html

Ракурс

Украина вошла в топ-10 стран Европы по уровню просмотра телевизионных программ.

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Ресурс The Spectator Index анализировал, сколько времени смотрят телевизор в разных странах континента.

Чемпионами по сиденью у голубого экрана стали румыны. Они проводят у телевизора больше пяти часов в сутки — 317 минут. Чуть меньше с телевизором дружат сербы — 313 минут.

В первой пятерке топ-10 также португальцы, венгры и греки. Все они проводят у экранов более четырех часов в день.

Украинцы в среднем смотрят ТВ 242 минуты — это немного больше четырех часов в день. Аналогичный результат у граждан РФ, немного меньшие показатели у французов, испанцев и немцев.

Меньше других у телевизора проводят время скандинавы. В Швеции и Норвегии ТВ смотрят в среднем 140 и 138 минут в день.

В начале ноября «Ракурс» сообщал, что Freedom House включила Украину в список «частично свободных стран» в рейтинге «Свобода в сети-2019». Показатели доступа к сети в Украине с 2018 года не изменились. Большинство украинцев имеют свободный доступ в интернет. В прошлом году Украина также получила статус «частично свободной».