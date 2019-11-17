Повернення кораблів: українські судна пройшли під Керченським мостом, Твіттер А.Авакова

https://racurs.ua/ua/n129545-povernennya-korabliv-ukrayinski-sudna-proyshly-pid-kerchenskym-mostom-foto-video.html

Ракурс

Поблизу берегів анексованого Криму розпочалося буксирування захоплених Росією в листопаді 2018 року українських військових кораблів.

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Про це повідомили очевидці російському виданню «Комерсант», а також кореспондент Reuters. Спочатку причал Керченського морського вокзалу залишив буксир «Яни Капу».

Згодом на буксир узяли катер «Бердянськ». РосЗМІ пишуть, що на його борту заклали пробоїну, яку він отримав рік тому під час атаки росіян. Згодом від причалу відійшов й катер «Нікополь».

Морвокзал Керчі при цьому оточила поліція. Катери і буксир передали Україні в морі, у нейтральних водах.

Згодом на одному з місцевих ресурсів з’явилося відео, на якому українські кораблі проходять під аркою Керченського моста.

«Ракурс» повідомляв, що українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір» уранці неділі прибули до південного узбережжя окупованого Криму, щоб забрати затримані Росією військові кораблі.

Учора увечері офіційний Київ підтвердив, що процес повернення кораблів, затриманих Росією в результаті атаки у Керченській протоці, майже завершено. Помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак інших подробиць про домовленості Москви і Києва не повідомив.