Во время пожара, фото: ГСЧС

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Ракурс

В Николаевской области возле станции Новокатериновка Веселиновского района вчера днем ​​загорелся дизельный поезд, который двигался по маршруту «Колосовка-Николаев».

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Информация об этом инциденте поступила к спасателям в 13.23 16 ноября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны отцепили и отправили на место назначения еще до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 15.25 он был ликвидирован.

На опубликованных спасателями снимках можно увидеть, что поезду и вагону огонь нанес значительные повреждения.

Пострадавших в результате инцидента нет, причины возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним, в конце октября в Пакистане 70 человек погибли в результате мощного взрыва и пожара в поезде на территории провинции Пенджаб. Часть людей погибла от смертельных травм, которые они получили, выпрыгивая из горящих вагонов.