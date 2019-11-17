Сборная Украины не смогла победить Сербию, фото: Павел Кубанов

https://racurs.ua/n129555-futbolnaya-sbornaya-ukrainy-ne-smogla-pobedit-serbiu-v-belgrade.html

Ракурс

Сегодня в матче против сборной Сербии в Белграде «сине-желтые» не смогли одолеть своего соперника. Футбольный поединок завершился со счетом 2:2.

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Сборная Украины еще до этого матча гарантировала себе выход в Евро-2020, однако мотивация на победу в матче для «сине-желтых» оставалась, поскольку означало бы более легких соперников во время дальнейшей жеребьевки, сообщает издание Sport.ua.

Первыми поразили ворота соперника сербы. Душан Тадич уже на девятой минуте матча, реализовав пенальти после игры рукой Николая Матвиенко, вывел свою команду вперед.

На 32-й минуте Роман Яремчук после навеса с правого фланга Виктора Цыганкова ударом головой сравнял счет.

На 56-й минуте Александар Митрович вновь вывел сербов вперед.

После завершения основного времени арбитр компенсировал три минуты матча.

На 93-й минуте Артем Беседин сравнял счет из центра штрафной, пробив с разворота. После рикошета мяч влетел в угол ворот Сербии.

Во время предыдущего матча этих сборных — на стадионе «Арена Львов» в июне подопечные Андрея Шевченко победили сербов со счетом 5:0.

Напомним, в середине октября сборная Украины обеспечила себе выход на Евро-2020, победив Португалию со счетом 2:1.