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Ракурс
Тимофій Милованов, фото: соціальні мережі

Милованов: Мінекономіки звільнило 47 топ-чиновників

17 лис 2019, 19:03
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Міністерство економіки вже звільнило 47 керівників держпідприємств та чиновників категорії «А».

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник відомства Тимофій Милованов.

За словами Милованова, на місце звільнених оголошується конкурс та призначається виконуючий обов`язки.

Міністр запевнив, що кожний випадок звільнення розглядається окремо ним та заступниками, рішення ухвалюється за результатами голосування.

У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи, — зазначив Милованов.

Міністр також наголосив, що всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нещодавно анонсував зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію». На його думку, керівництво цієї держкомпанії зловживає своїм становищем.

Джерело: Ракурс


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