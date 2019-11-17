Опалення у Новому Роздолі досі немає, фото: «Нафтогаз України»

https://racurs.ua/ua/n129558-novyy-rozdil-na-lvivschyni-dosi-zalyshaietsya-bez-opalennya-naftogaz.html

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Місто Новий Розділ Львівської області досі залишається без опалення.

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Крім того, через надмірне навантаження на енергомережі низка районів міста залишаються без електропостачання. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Під загрозою постачання води в один з районів міста, — наголошують у «Нафтогазі».

У держкомпанії наголошують, що минулої зими через недбалість попереднього управителя на Новороздільській ТЕЦ сталася серйозна аварія, проте цього року регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином.

Управителем Новороздільської ТЕЦ раніше була компанія «Гарант Енерго М». Нещодавно, через незадовільну підготовку до опалювального сезону, новим управителем став «Нафтогаз».

Наразі існує проблема нестачі фахівців для підготовки обладнання та мереж до запуску, зазначають у «Нафтогазі». Тож працівників, котрі звільнилися через невиплату зарплати попереднім управителем, закликають прийти завтра о 9.00 вранці на зустріч з представниками керівництва держкомпанії, яка відбудеться в приміщенні ТЕЦ.

Ці люди отримають право повернутися, про що ми завтра і поговоримо, — наголошують у Новому Роздолі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку через зрив опалювального сезону в місті.