Курьезы в спорте: в Италии тренера уволили после победы его команды со счетом 27:0, фото — www.sportsdaily.ru

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Ракурс

В Италии тренер молодежной футбольной команды был уволен после победы со счетом 27:0. Руководство клуба заявило, что наставник не проявил уважения к сопернику.

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Речь идет о главном тренере итальянской юношеской футбольной команды «Инвиктасауро» Массимилиано Риччини. Он остался без работы после победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0, сообщает портал Football Italia.

Мы были потрясены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла «Марину Кальчо» со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола, соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло, — заявил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

Также президент извинился перед клубом «Марина Кальчо» и заявил, что руководство единогласно приняло решение уволить тренера Риччини.

По словам Брогелли, тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их.

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