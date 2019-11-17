Курйози у спорті: в Італії тренера звільнили після перемоги його команди з рахунком 27:0фото — www.sportsdaily.ru

https://racurs.ua/ua/n129546-v-italiyi-trenera-zvilnyly-pislya-peremogy-yogo-komandy-z-rahunkom-27-0.html

Ракурс

В Італії тренер молодіжної футбольної команди був звільнений після перемоги з рахунком 27:0. Керівництво клубу заявило, що наставник не проявив поваги до суперника.

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Йдеться про головного тренера італійської юнацької футбольної команди «Інвіктасауро» Массіміліано Річчіні. Він залишився без роботи після перемоги над клубом «Марина Кальчо» з рахунком 27:0, повідомляє портал Football Italia.

Ми були приголомшені, коли почули, що наша юнацька команда обіграла «Марину Кальчо» з рахунком 27:0. Це суперечить цінностям юнацького футболу, суперника завжди потрібно поважати, а сьогодні цього не відбулося, — заявив президент «Інвіктасауро» Паоло Брогеллі.

Також президент вибачився перед клубом «Марина Кальчо» і заявив, що керівництво одноголосно прийняло рішення звільнити тренера Річчіні.

За словами Брогеллі, тренери зобов’язані не тільки тренувати юних футболістів, а й перш за все виховувати їх.

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