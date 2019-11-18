Периодическое голодание способствует продлению жизни людей с катеризацией сердца, фото: Jean Fortunet

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Периодическое перерывчастое голодание, вероятно, способно продлить жизнь людей, в отношении которых осуществлялась катеризация сердца.

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Кроме того, пациенты, которые практикуют периодическое голодание, имеют меньшую вероятность диагностирования сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые из Института охраны здоровья сердца в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), сообщает издание EurekAlert.

В ходе исследования исследователи задали более 2 тыс. пациентам, прошедшим катетеризацию сердца с 2013 по 2015 годы, ряд вопросов относительно образа жизни, включая, практикуют ли они обычно периодическое голодание. Затем исследователи проверели этих пациентов через 4,5 года и обнаружили, что уровень выживания был больше в группе людей, которые голодали, чем у тех, кто этого не делал.

Исследование также оценивало другие параметры, включая демографические показатели, социально-экономические факторы, сердечные факторы риска, другие диагнозы, лекарства и методы лечения, а также возможные вредные привычки.

Отмечается, что у ученых была возможность изучить периодическое голодание, поскольку значительная часть их пациентов регулярно это делает: ряд жителей американского штата Юта является верующими Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), члены которой обычно в первое воскресенье месяца обходятся без пищи и напитков в течение двух последовательных приемов пищи, и, таким образом, не едят в течение примерно суток.

Почему периодическое голодание приводит к лучшим результатам для здоровья, до сих пор остается неизвестным. Причиной этого могут быть множество факторов, — отмечают ученые.

Голодание влияет на уровень гемоглобина человека, количество эритроцитов, гормон роста человека и снижает уровень натрия и бикарбоната, а также активизирует кетоз и автофагию — все факторы, приводящие к лучшему здоровье сердца и снижающие риск сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

В то же время исследователи отмечают, что не всем можно прибегать к голоданию — от этого должны воздержаться беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети и слабые взрослые. Люди, получившие трансплантации органов, имеющие подавленную иммунную систему, перенесшие острые или тяжелые хронические инфекции, а также те, кто имеют расстройства приема пищи, также не должны голодать.

Также не должны самостоятельно голодать люди с диагнозом хронических заболеваний — особенно те, кто принимает лекарства от диабета, артериального давления или сердечных заболеваний — только под наблюдением врача из-за сильного неблагоприятного влияния, которое могут вызвать лекарства в сочетании с голоданием.

Напомним, американские ученые считают, что отказ от мяса негативно скажется на человечестве.