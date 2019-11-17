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Ракурс
У розпал імпічменту 73-річний Трамп похвалився відмінним здоров'ям, фото — Reuters

У розпал імпічменту 73-річний Трамп похвалився відмінним здоров’ям

17 лис 2019, 13:34
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Американський президент Дональд Трамп заявив, що у нього відмінне здоров’я. Про це він написав у Twitter.

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Таке зізнання він зробив після того, як пройшов перший етап обстеження перед президентськими перегонами в 2020 році.

За словами Трампа, у нього все добре і навіть відмінно. Також глава Сполучених Штатів додав, що його обстеження закінчиться в наступному році.

До цього Трамп обстежувався у лікарів в лютому 2019 року і фахівці визнали, що у нього «в цілому все добре».

Нагадаємо, що восени цього року у США розгорівся грандіозний скандал й проти Трампа розпочали процедуру імпічменту. «Ракурс» повідомляв, що співробітник посольства США у Києві Девід Холмс розповів у Конгресі, що президент України Володимир Зеленський буцімто погодився провести розслідування, якого хотів глава Білого дому.

Джерело: Ракурс


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