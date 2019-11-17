В разгар импичмента 73-летний Трамп похвастался отличным здоровьем, фото - Reuters

https://racurs.ua/n129547-v-razgar-impichmenta-73-letniy-tramp-pohvastalsya-otlichnym-zdorovem.html

Ракурс

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него отличное здоровье. Об этом он написал в Twitter.

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Такое признание президент сделал после того, как прошел первый этап обследования перед президентской гонкой в ​​2020 году.

По словам Трампа, у него все хорошо и даже отлично. Также глава Соединенных Штатов добавил, что его обследование закончится в следующем году.

До этого Трамп обследовался у врачей в феврале 2019 года и специалисты признали, что у него «в целом все хорошо».

Напомним, что осенью этого года в США разгорелся грандиозный скандал и против Трампа начали процедуру импичмента. «Ракурс» сообщал — сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился провести расследование, которого хотел глава Белого дома.