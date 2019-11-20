Україні вчасно не передали понад 35 млн дол. військової допомоги США через Трампа, фото: United States European Command

https://racurs.ua/ua/n129677-ukrayini-ne-peredaly-ponad-35-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-ssha-cherez-trampa-zmi.html

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Військова допомога США Україні не була надана у повному обсязі.

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Через рішення американського президента Дональда Трампа транш у розмірі 35,2 млн дол. затримали. Про це повідомляє Los Angeles Times, посилаючись на документи про витрати Пентагону.

Всього військове відомство планувало виділити 400 млн дол. Вони були призначені для купівлі Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів.

«Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді», — зазначено в повідомленні.

Журналісти розповіли, що Трамп відмовив у транші, закликавши президента України Володимира Зеленського провести розслідування проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена. Останній став його головним конкурентом на виборах. Ця розмова фактично стала початком тиску на українську сторону. Вона спровокувала скандал у американському суспільстві та запустила процедуру імпічменту стосовно глави держави. Сам Трамп зізнався, що згадував про Байдена, але не тиснув на президента України.

Нагадаємо, у листопаді американський президент заявив, що Зеленський і глава українського МЗС Вадим Пристайко навіть не знали про затримання фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Він наголосив, що Україна все ж отримала цю допомогу «без будь-яких умов».