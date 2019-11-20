Україна планує оскаржити рішення Німеччини щодо «Північного потоку-2», фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129676-ukrayina-planuie-oskarjuvaty-rishennya-nimechchyny-schodo-pivnichnogo-potoku-2.html

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«Північний потік-2» надасть російській корпорації «Газпром» можливість зловживати своїм становищем.

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Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо газопроводу. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Такі дії українська сторона планує робити у випадку, якщо Німеччина виведе «Північний потік-2» з-під дії обмежень Європейського Союзу. «Газпром» може отримати переваги для зловживання своїм монопольним становищем у цій сфері. На зустрічі з керівником МЗС Німеччини Гайко Маасом чиновник зазначив, що Україна зацікавлена у сильній Європі.

Переконаний, що «Північний потік-2» це політичний, а не бізнес проект, — заявив глава Кабміну.

Гончарук додав, що Україна зробить все, щоб європейське законодавство застосовувалось однаково для всіх енергетичних проектів. Російські ініціативи у цьому випадку не повинні стати виключенням. Можливе виключення «Північного потоку-2» з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором чиновник назвав тривожним сигналом.

Такий розвиток подій вважаю неприпустимим, — висловився прем'єр.

Раніше депутати Бундестагу не змогли проголосувати за поправки, які б дозволили обійти газову директиву ЄС. При позитивному рішенні це дозволило б операторові Nord Stream 2 AG експлуатувати «Північний потік-2», який наразі ще прокладається дном Балтійського моря.