Украина планирует обжаловать решение Германии по «Северному потоку-2», фото: Facebook

https://racurs.ua/n129676-ukraina-planiruet-objalovat-reshenie-germanii-po-severnomu-potoku-2.html

Ракурс

«Северный поток-2» предоставит российской корпорации «Газпром» возможность злоупотреблять своим положением.

Loading...

Украина обжалует решение Германии по газопроводу. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Такие действия украинская сторона планирует предпринять в случае, если Германия выведет «Северный поток-2» из-под действия ограничений Европейского Союза. «Газпром» может получить преимущества для злоупотребления своим монопольным положением в этой сфере. На встрече с главой МИД Германии Гайко Маасом чиновник отметил, что Украина заинтересована в сильной Европе.

Убежден, что «Северный поток-2» это политический, а не бизнес проект, — заявил глава Кабмина.

Гончарук добавил, что Украина сделает все, чтобы европейское законодательство применялось одинаково для всех энергетических проектов. Российские инициативы в этом случае должны стать исключением. Возможное исключение «Северного потока-2» из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором чиновник назвал тревожным сигналом.

Такое развитие событий считаю недопустимым, — высказался премьер.

Ранее депутаты Бундестага не смогли проголосовать за поправки, которые бы позволили обойти газовую директиву ЕС. При положительном решении это позволило бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать «Северный поток-2», который сейчас еще прокладывается по дну Балтийского моря.