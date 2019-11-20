В 2023 году Украина должна закончить сотрудничество с МВФ, фото: Громадське

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Международный валютный фонд (МВФ) и Украина прекратят сотрудничество в 2023 году.

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С таким заявлением выступила министр финансов Оксана Маркарова. Об этом она сообщила «Громадському».

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с представителями международной организации о привлечении средств в рамках очередной программы. По мнению министра, эти деньги должны быть последними, которые получит страна от МВФ.

Идею она назвала амбициозным планом. Маркарова считает, что Украина должна обеспечивать себя сама, а не получать новый транш.

Программа, над которой мы работаем — хорошая, — заявила она.

Маркарова добавила, что правительство ведет переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве. Стороны обсуждают возможность кредитной программы в сотрудничестве. Это позволит провести большое количество реформ, приватизацию, концессию.

Ранее Маркарова назвала условия для роста украинской экономики. Проведение земельной реформы, развитие инфраструктуры, инвестиции и приватизация — факторы, которые способны запустить эффективные экономические процессы.