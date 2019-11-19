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Ракурс
Евгений Коростелев, фото: «Закарпатский Легіон»

Главные новости за 19 ноября: умер комбриг 128-й бригады, мера пресечения Ляшко, «бокс по переписке» между Зеленским и Тимошенко

19 ноя 2019, 22:59
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Сегодня утром умер полковник Евгений Коростелев, командир 28 отдельной горно-штурмовой бригады, который 12 ноября получил ранения во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Послы ряда стран уже выразили соболезнования в связи со смертью полковника.

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук прокомментировал недавнее заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно ее предложений кадровой помощи новой власти. Зеленский заявил, что Тимошенко находится в оппозиции к действующей власти, поскольку «ей просто не дают сладенького», имея в виду «сладкие» места во власти.

В соцсетях негативно отреагировали на это заявление Зеленского, считая, что он таким образом «перешел черту», ​​а также напомнили президенту, что он нашел время «уколоть» Тимошенко, однако не отреагировал на смерть комбрига и других убитых агрессором в последнее время украинских военнослужащих.

Тимошенко впоследствии отреагировала на «сладкое» заявление Зеленского.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко — его взяли на поруки народные депутаты Виктория Сюмар («Европейская солидарность») и Михаил Волынец («Батькивщина»).

Сегодня в «Голосе Украины» опубликован закон о штрафах для водителей за перевозку детей без автокресел. За это правонарушение в Украине начнут штрафовать уже завтра, 20 ноября.

Источник: Ракурс


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