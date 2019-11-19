Тимошенко ответила на пост Зеленского о фигуре шуткой про пианино / Фото: Википедия

https://racurs.ua/n129643-shou-doljno-prodoljatsya-timoshenko-otvetila-na-post-zelenskogo-o-figure-foto.html

Ракурс

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на комментарий президента Владимира Зеленского, в котором глава государства упомянул о фигуре и сладеньком. Ранее сегодня Зеленский заявил, что политик предлагала ему людей со своей команды в обмен на голосование за законы «Слуги народа».

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Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино, — написала в Facebook Тимошенко.

Кроме этого, Тимошенко поблагодарила всех, кто стал на ее защиту.

Пост Зеленского, который вызвал шквал комментариев:

Также сегодня о Зеленском и пианино вспомнил и другой политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.